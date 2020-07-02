Gebze'de patlayan ana su borusunun onarımı başladı
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Gebze'de patlayan ana su borusunun onarımı başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1999 yılında yapılan ve dün gece saatlerinde patlayarak çok çok sayıda ev ile iş yerini sular altında bırakan içme suyu şebekesine ait ana borunun tamiri için çalışma başlatıldı.

Gebze'de patlayan ana su borusunun onarımı başladı
02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:29

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1999 yılında yapılan ve dün gece saatlerinde patlayarak çok çok sayıda ev ile iş yerini sular altında bırakan içme suyu şebekesine ait ana borunun tamiri için çalışma başlatıldı. Baskın yaşanan alanlarda su tahliye işlemleri ise devam ediyor.

Olay, gece 00.30 sıralarında Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi'ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, vatandaşlar hemen yetkilileri haber verdi. Kısa sürede olay yerine İSU görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Su dolan evlerdeki vatandaşlar tahliye edilirken, binalara dolan suların boşaltılması için başlatılan temizlik çalışmaları ise sürüyor.

Sular altına kalan çok sayıda ev ve iş yerinde su tahliye çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerince bir yandan da boru hattında onarım çalışmaları başlatıldı. Olay hakkında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSU)'dan yapılan açıklamada patlayan boru hattının 1999 yılında yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca patlayan 1200 CTP (cam takviyeli plastik boru) hattında Nisan ayında planlanan deplase çalışmasının pandemi sürecinde su kesintisine neden olmaması için ertelendiği belirtildi.

Patlayan hatta başlatılan deplase çalışmaları nedeniyle Perşembe günü saat 03.00 ile Cuma günü saat 03.00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Çalışmalar nedeniyle Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa Köşlüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı mahallelerinin tamamına su verilemeyeceği duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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