Gebze'de parkların sayısı arttırılıyor Gebze Belediyesi, ilçedeki mevcut parkların sayısını arttırmak için çalışma başlattı.

Gebze Belediyesi, ilçedeki mevcut parkların sayısını arttırmak için çalışma başlattı.

Gebze Belediyesi ilçede yaşayan çocukların aileleriyle birlikte gelip gönüllerince ve güven içerisinde oyun oynayabileceği parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. İçerisinde çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, kamelya ve sağlıklı yaşam aletlerinin de yer alacağı parklara yenilerini eklemek üzere çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Köşklüçeşme Mahallesi 530-1 Sokak'ta yapımına başlanan parkı tamamladı.

Ekiplerin Köşklüçeşme Mahallesi 529 ve 512 sokaklarla inşasına başladığı parklarda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Yenikent Mahallesi Mutlukent 2449 Sokak'ta başlatılan park çalışmalarında sona gelen ekipler, 2424 ile 2433 sokaklar arasında sky park yapımına başladı. Müdürlük yetkilileri çalışmaların belirlenen periyotlar dahilinde hız kesmeden süreceğini bildirdi.

Öte yandan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra yama, bakım onarım, kaldırım ve bordür imalatı, perde ve taş duvar imalatı, korkuluk imalatı ve diğer onarım ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Gaziler Mahallesi 1794 Sokak ve bağlantılarında, Beylikbağı Mahallesi 336 Sokak ve bağlantılarında, Köşklüçeşme Mahallesi 558 Sokak'ta sıcak asfalt serimi, Kirazpınar Mahallesi'nde yama-bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipleri ayrıca, ilçenin muhtelif bölgelerinde perde ve taş duvar imalatı, kaldırım ve bordür çalışması ve korkuluk imalatı çalışmaları da gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA