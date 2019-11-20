Gebze'de park halindeki kamyonet yandı
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Gebze'de park halindeki kamyonet yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

20.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:10
Gebze'de park halindeki kamyonet yandı

'nin ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Güzeller Mahallesi 946. Sokak'ta boş bir arazide 34 YP 355 plakalı hurdaya ayrılmış kamyonetin sürücü bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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