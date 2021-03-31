Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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