Gebze'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
15.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:19
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde T.A'nın kullandığı 34 LB 7586 plakalı minibüs, GOSB kuzey çıkışı önünde E.E. idaresindeki 34 ER 687 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA