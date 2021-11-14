Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde 06 RKR 98 plakalı otomobiliyle seyir halinde giden İsmail K, Beylikbağı Mahallesi'nde arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobil, duran araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü İsmail K. ve yanındaki Alaaddin A, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

 Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title