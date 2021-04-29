Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı

Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle gezerek, piyasaya sahte para sürmeye çalışan A.Y., 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15, 100 dolarlık 4 sahte banknotla yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle gezerek, piyasaya sahte para sürmeye çalışan A.Y., 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15, 100 dolarlık 4 sahte banknotla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde motosikleti ile gezip, alışveriş yaparak piyasaya sürmeye çalışan A.Y.'yi takibe aldı. Jandarmanın, Mollafenari Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla A.Y. yakalandı. A.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15 ve 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi.A.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Binance, Türk Lirası çekimini sınırladı
Binance, Türk Lirası çekimini sınırladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Özgür Yankaya Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:07:05. #1.15#

title