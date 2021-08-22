Gebze'de motosikletiyle kaldırıma çarparak yere düşen kurye yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletiyle kaldırıma çarparak yere düşen kurye hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletiyle kaldırıma çarparak yere düşen kurye hastaneye kaldırıldı.
Arapçeşme Mahallesi Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'nde 41 TF 283 plakalı motosikletiyle seyir halinde giderken kaldırıma çarpan kurye Erhan M, yere düştü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal