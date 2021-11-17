Gebze'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Ankara Caddesi'nde B.Ş. idaresindeki 41 P 9321 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T'ye (67) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen İ.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı İ.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.