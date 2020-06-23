Gebze'de metro çalışmasında feci kaza Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden metro inşaatı alanında vinçten indirilen demirlerin üzerine düştüğü işçi feci şekilde can verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden metro inşaatı alanında vinçten indirilen demirlerin üzerine düştüğü işçi feci şekilde can verdi.

Kaza 11.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde devam eden metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiyeye getirilen demirler vinç yardımı ile boşaltılmaya başlandı. Vince yüklenen demirler, boşaltılma esnasında bağlı oldukları halatlardan koparak vincin altında çalışan müteahhit firma işçisi Hasan Aydın'ın üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki demirler altına kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile inşaat işçisinin cansız bedeni tonlarca ağırlıktaki demirlerin altından çıkarıldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin, polis ve savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA