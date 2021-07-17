Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü
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Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü

Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çam fidanları zarar gördü.

Eline aldığı bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalışan Mustafa Kaya (65), AA muhabirine, çıkan yangını görünce su doldurduğu bidonlarla 2 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Orman bizim canımız, ciğerimiz." dedi.

Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü
Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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