Gebze’de merkez kuruldu OSB'lerin çalışanlarına virüs taraması yapılacak
Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu.
22.04.2020 05:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 05:03
Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu. Kocaeli Sanayi Odası ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli'deki OSB'lerde çalışan tüm işçiler virüs taramasından geçirilecek.
Kaynak: Dunya.com