Gebze’de merkez kuruldu OSB'lerin çalışanlarına virüs taraması yapılacak Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu.

Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu. Kocaeli Sanayi Odası ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli'deki OSB'lerde çalışan tüm işçiler virüs taramasından geçirilecek.