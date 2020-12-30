Gebze'de maske denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gebze'de maske denetimleri sürüyor

30.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:19
Gebze'de maske denetimleri sürüyor

Gebze'de korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimleri sürdürülüyor.

Gebze'de korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimleri sürdürülüyor.

İlçe genelinde maske ve mesafe denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Gebze İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan salgın denetim merkezine bağlı zabıta ve polislerden oluşan ekipler denetimlerini sürdürüyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren ekipler iş yerlerini ziyaret ediyor.

İş yerlerinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı hususunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine idari para cezası uyguluyor. - KOCAELİ

Gebze'de maske denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Can Yaman Seda Sayan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Ryan Babel Arda Turan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Sakarya Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de maske denetimleri sürüyor - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:20:47. #1.14#
title