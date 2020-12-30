Gebze'de maske denetimleri sürüyor

Gebze'de korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimleri sürdürülüyor.

İlçe genelinde maske ve mesafe denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Gebze İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan salgın denetim merkezine bağlı zabıta ve polislerden oluşan ekipler denetimlerini sürdürüyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren ekipler iş yerlerini ziyaret ediyor.

İş yerlerinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı hususunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine idari para cezası uyguluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı