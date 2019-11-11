Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

11.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:22
Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.


Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Gebze Kapalı Salonu'nda gerçekleşen Turnuvanın açılışına katılan Başkan Büyükgöz sporculara başarılar diledi. Başkan Büyükgöz açılış konuşmasında, "Gebze Belediyesi olarak sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor, sosyal faaliyetlerin başında gelir. İnsanların kendilerini ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri bir uğraştır. Bizler de Gebze Belediyesi olarak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Bugün yapılacak olan turnuvanın hayırlara vesile olmasını dilerken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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