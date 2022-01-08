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Gebze'de marketler denetlendi

Gebze'de marketler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli'de zabıta ekipleri, oluşabilecek haksız ve fahiş fiyatlara karşı Gebze bölgesinde marketleri denetledi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de zabıta ekipleri, oluşabilecek haksız ve fahiş fiyatlara karşı Gebze bölgesinde marketleri denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 12 ilçede market denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulunuyor.

Gün ve saat belirlemeden ani bir şekilde yapılan denetimler Gebze bölgesinde de gerçekleşiyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulundu. Fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan ekipler, oluşabilecek haksız uygulamalara karşı market yetkililerini uyardı. - KOCAELİ

Gebze'de marketler denetlendi

Gebze'de marketler denetlendi

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