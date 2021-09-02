Konteyner alevlere teslim oldu
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Konteyner alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, konteynerın civarındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu
Konteyner alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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