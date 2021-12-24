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GEBZE'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kereste ve palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kereste ve palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay öğleden sonra Gebze Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki bir kereste ve palet fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı. Fabrika hasar görürken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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