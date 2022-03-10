Gebze'de kar yağışı - Haberler

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Gebze'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Uslu - Yerel
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Gebze'de kar yağışı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde etkili olmaya başladı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze'de kar yağışı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde kar yağışı başlamıştı. Öğle saatlerinde İstanbul'un yanı başında bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de beklenen kar düştü. Bir süre etkili olan kar yağışı, bazı yerleri kısa süreliğine beyaza bürüdü.

Gebze ve çevre ilçelerde gün içinde kar yağışlarının yer yer etkili olması bekleniyor.

Gebze'de kar yağışı

Gebze'de kar yağışı

Gebze'de kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Yerel

İstanbul, Kocaeli, Gebze, kar, Yerel, Haberler

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