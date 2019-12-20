Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi
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Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi

Gebze sınırları içerisindeki okulların kantinlerinde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığına dair denetim yapıldı.

20.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32
Gebze'de kantinlerde şırınga çikolata denetimi

sınırları içerisindeki okulların kantinlerinde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığına dair denetim yapıldı.


Gebze Belediyesi ekiplerinin, İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle müşterek gerçekleştirdiği denetimler neticesinde kantinlerde şırınga çikolata satışına rastlanmadı. Ürünlerin son kullanım tarihlerini ve kantinlerdeki hijyen koşullarını da denetleyen ekipler, şırınga çikolata gibi tehlikeli ürünlerin satılmaması konusunda işletme sahiplerini uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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