Gebze'de Kaldırım İşgaline İzin Yok

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri yaya kaldırımını işgal eden işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.



Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından cadde üzerinde faaliyet gösteren bazı işyerlerinin yaya kaldırımlarını işgal ettikleri tespit edildi. Yayaların geçişlerini engelleyen, trafiği tehlikeye sokan ve görüntü kirliliğine neden olan bazı işletmelere ekipler tarafından gerekli yazılı uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan işletmeler hakkında ise ilgili mevzuata göre yasal işlemler başlatılırken; kaldırım üzerinde bulunan flama, duba ve benzeri malzemeler Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaya kaldırımlarının işgaline karşı ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor. Yetkililer tarafından vatandaşların şikayet ve önerileri için Alo Zabıta 153 hattından gerekli bildirimleri yapabileceklerini belirtti. - KOCAELİ