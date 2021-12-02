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Gebze'de kafeler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gebze'de kafeler denetlendi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kafe ve kafeteryaları denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kafe ve kafeteryaları denetledi.

İlçede bulunan 136 işyerini denetleyen ekipler, 21 işyerinin ruhsatsız çalıştığını, bunlardan 8'inin belediyeye ruhsat için başvuruda bulunduğunu belirledi. 13 işletmeye 'İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı' almadan ticari faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden idari işlem uygulanan denetimlerde, ticari faaliyetine aykırı olarak iş yerinde okey, iskambil, tavla ve benzeri oyun oynatan 7 işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı. Zabıta ve polis ekipleri, hijyen kuralları ve asayiş yönünden bir çok konuda da işletmelere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. - KOCAELİ

Gebze'de kafeler denetlendi

Gebze'de kafeler denetlendi

Gebze'de kafeler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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