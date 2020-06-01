Gebze'de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi
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Gebze'de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi

Gebze'de korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı kalan ve yeniden açılacak olan kafe ve lokantalar dezenfekte edildi.

Gebze'de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi
01.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:04

Gebze'de korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı kalan ve yeniden açılacak olan kafe ve lokantalar dezenfekte edildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin ilk günlerinden beri ilçenin dört yanında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Gebze Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermiyor. İlçede bulunan ve pandemi nedeniyle çalışmalarına ara verilen lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve kahvehaneler, ülke genelinde alınan kararla 1 Haziran pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Normalleşe adımları kapsamında kapılarını açacak ilçedeki lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve kahvehaneler Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Vatandaşların bu ticarethanelerden sağlıklı bir ortamda yararlanabilmeleri için çalışma yapan ekipler, dükkanları özel olarak hazırlanan solüsyonla dezenfekte etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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