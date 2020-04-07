Gebze'de kaçak maske üretenlere baskın Gebze Zabıtası tarafından kaçak maske üretildiği tespit edilen iş yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle baskın düzenledi.

Gebze Zabıtası tarafından kaçak maske üretildiği tespit edilen iş yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle baskın düzenledi.

Gebze zabıtası, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda ilçedeki denetim faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. Denetim faaliyetleri kapsamında çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak maske üretimi yapan iş yerini tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa; kaçak maske üretilen işyerine baskın düzenledi. Korona virüs salgınını fırsata çevirerek Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan, izinsiz üretilen binlerce maskeye ekipler tarafından el konuldu.

Ruhsatsız faaliyet sürdürdüğü de tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA