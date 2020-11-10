Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kaçak içki imalathanelerine düzenlenen baskında 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kaçak içki imalathanelerine düzenlenen baskında 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Gebze'nin Denizli, Cumaköy ve Kadılla mahallelerinde kaçak içki imalathanelerine eş zamanlı baskın düzenledi. H.Ö., H.A.D ve S.T. gözaltına alınırken, imalathanelerde yapılan aramada 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, içki yapımında kullanılan fıçı ve aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN