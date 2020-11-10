Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın

10.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:07
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kaçak içki imalathanelerine düzenlenen baskında 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kaçak içki imalathanelerine düzenlenen baskında 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Gebze'nin Denizli, Cumaköy ve Kadılla mahallelerinde kaçak içki imalathanelerine eş zamanlı baskın düzenledi. H.Ö., H.A.D ve S.T. gözaltına alınırken, imalathanelerde yapılan aramada 3 bin litre şarap, 142 litre rakı, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 22 litre viski, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, içki yapımında kullanılan fıçı ve aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 


Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın
Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

İlgili Haberler

3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi
3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi
Gebze'de üst yapı çalışmalarında sona gelindi
Gebze'de üst yapı çalışmalarında sona gelindi
Gebze'de Kasım ayı meclisi tamamlandı
Gebze'de Kasım ayı meclisi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank
Magazin Orhan Veli Yıldız Tilbe Türkan Şoray Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Tisserand Arda Turan Nacer Chadli Ali Şansalan
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de kaçak içki imalathanelerine baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 19:08:34. #1.14#
title