Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 telefon ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 telefon ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 3 kişinin Türkiye'ye kaçak getirilen cep telefonlarını IMEI kopyalama yöntemiyle piyasaya sürdüğünü tespit etti. Gebze'deki 3 iş yeri ve evde yapılan aramada 26 akıllı telefon ve 3 akıllı kol saati ele geçirildi. 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN