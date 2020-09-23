Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu

23.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:33
Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 telefon ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 telefon ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 3 kişinin Türkiye'ye kaçak getirilen cep telefonlarını IMEI kopyalama yöntemiyle piyasaya sürdüğünü tespit etti. Gebze'deki 3 iş yeri ve evde yapılan aramada 26 akıllı telefon ve 3 akıllı kol saati ele geçirildi. 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Babel Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 18:34:19. #1.15#
title