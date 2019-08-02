Gebze'de iş yerinden hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden 6 bin lira değerinde döküm kalıbı çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanorhan Mahallesi'nde S.S. HASKÖY Pik Dökümü ve İşleme Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde bir iş yerinden döküm kalıbı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, gerçekleştirdiği operasyonla Volkan Z, Mustafa B. ile İlkay U'yu gözaltına aldı.

Çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığını belirleyen ekipler, hurdalıkta bulduğu malzemeleri işletme sahiplerine teslim etti.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA