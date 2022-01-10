Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde İbrahim Ağa Caddesi ile 930 Sokak kesişiminde A.T. yönetimindeki 41 AIV 714 plakalı otomobille Y.K'nin kullandığı 16 LYC 46 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Y.K'nin kullandığı araçtaki N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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