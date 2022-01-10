Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde İbrahim Ağa Caddesi ile 930 Sokak kesişiminde A.T. yönetimindeki 41 AIV 714 plakalı otomobille Y.K'nin kullandığı 16 LYC 46 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Y.K'nin kullandığı araçtaki N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title