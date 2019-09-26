Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

26.09.2019 23:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza 21.00 sıralarında Gebze Yıldız Caddesi ile 1203 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacı Halil Mahallesi yıldız Caddesi'nde seyir halinde olan G.B. yönetimindeki 34 EZ 5067 plakalı otomobil, 1203 Sokak'tan gelen M.K. yönetimindeki 34 YB 3717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savrulurken 34 YB 3717 plakalı araçta bulunan N.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA