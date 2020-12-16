Gebze'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunulacak.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, yaptığı açıklamada, yardımsever insanların desteğiyle, 6 ton kömür yardımında bulunacaklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerini belirlediklerini aktaran Kavran, "Allah nasip ederse, bize gelip talepte bulunan isimleri gidip yerinde bakıp denetlediklerimize dağıtıma başlayacağız. Bundan sonra da bizlere verilen desteklerle beraber 200 ailemize ulaşacağıma inanıyorum. Hayırseverlerimizin her zaman desteğini gördük. Bu kampanyamızda da desteklerini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal