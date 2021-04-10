Gebze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları ulaştırılıyor

Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı.

Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan ailelere Gebze Belediyesi tarafından erzak yardımı yapılacak. Bu kapsamda belediye tarafından hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı. Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım törenine belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizler bir vesileyiz. Birilerinin hayrını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir çabanın içerisindeyiz. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşerilerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrinde olacağız" dedi.

Konuşmanın ardında erzak kolileri adreslere tek tek teslim edilmek üzere araçlara yüklendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı