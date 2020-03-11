Gebze'de "Huzur Apartmanı" tiyatro oyunu sahnelendi Darıca Sanat Tiyatrosu tarafından "Huzur Apartmanı" adlı tiyatrosu, seyircisiyle buluştu.

Darıca Sanat Tiyatrosu tarafından "Huzur Apartmanı" adlı tiyatrosu, seyircisiyle buluştu.

Hasan Karakurt, Ali Can Çolak ve Melih Yiğit tarafından kurulan Darıca Sanat Tiyatrosu, Gebze bölgesindeki tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Oluşturulan 20 kişilik bir ekiple 6 haftalık temel eğitimin ardından Muzaffer İzgü'nün radyo tiyatrosu olarak yazdığı, Hasan Karakurt tarafından sahneye uyarlanan "Huzur Apartmanı" adlı oyun, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Başarıyla sergilenen oyun, tiyatroseverlerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: AA