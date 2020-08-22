Gebze'de hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
22.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:38
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gediz Caddesi'nde Dilovası OSB yönüne giden Süleyman Gökçe'nin kullandığı 41 AAY 709 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Muallimköy Kavşağında devrildi.
Yaralanan sürücü Gökçe, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA