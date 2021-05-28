Gebze'de hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 300 lira değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 300 lira değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş yerine gelen çalışan Cumali T, 2 kişinin nalburiye bölümünden hırsızlık yaptığını fark etti.

Şüpheliler A.T. ile kardeşi M.T, diğer çalışanların da durumu fark etmesiyle yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal