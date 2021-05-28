Gebze'de hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gebze'de hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı

Gebze'de hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 300 lira değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 300 lira değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş yerine gelen çalışan Cumali T, 2 kişinin nalburiye bölümünden hırsızlık yaptığını fark etti.

Şüpheliler A.T. ile kardeşi M.T, diğer çalışanların da durumu fark etmesiyle yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Ebru Gündeş Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gebze'de hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:38:16. #1.14#

title