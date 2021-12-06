Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırdavat dükkanını kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnönü Mahallesi 1996 Sokak'ta iş yerinin kurşunlandığını fark eden hırdavat dükkanı çalışanları, polise haber verdi.

İş yerinin vitrinine 3 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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