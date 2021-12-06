Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırdavat dükkanını kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırdavat dükkanını kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnönü Mahallesi 1996 Sokak'ta iş yerinin kurşunlandığını fark eden hırdavat dükkanı çalışanları, polise haber verdi.

İş yerinin vitrinine 3 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title