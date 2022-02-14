Gebze'de 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin ödül töreni düzenlendi.

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Server Yaşam Vakfı tarafından organize edilen, ilçemizde de Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV)iş birliğiyle organize edilen yarışmanın ödül töreni Gebze İlyasbey Camii'nde yapıldı.

Türkiye geneli 165 bin, Kocaeli'nde 4200, Gebze'de yaklaşık 1500 çocuğun katıldığı projede, Gebze bölgesinde 228 çocuk belirlenen namaz puanını geçti. Barajı geçen öğrencilere hediye çekleri verildi.

Gebze İlim Çevre Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan KADIOĞLU; Haydi Çocuklar Camiye yarışmasını, 2018 yılından beri düzenlediklerini, amaçlarının çocukların Sömestr tatilini faydalı aktiviteler ile değerlendirmelerini sağlamak olduğunu, bunun için de Haydi Çocuklar Camiye Yarışmasını yaptıklarını söyledi. Bu yarışma sayesinde, çocukların namaz kılmayı bir yarış halinde, eğlenerek yaptıklarını ve bu sayede Namaz kılmaya erken yaşlarda alıştıklarını belirtti.

Ailelerinde bundan çok memnun olduklarını belirten Kadıoğlu, yarışmanın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde de Ufka Yolculuk Kültür Yarışmasını yapacaklarını söyleyerek, sözlerini İLKÇEV'in yaptığı diğer faaliyetleri anlatarak tamamladı.

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