Gebze'de halk meclisi toplantıları sürüyor

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclisi toplantıları kapsamında Hacı Halil Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahallelerde halk meclisi toplantılarına devam ediyor. Hacı Halil Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Mahalle Başkanı Nevzat Güngör, muhtar İrfan Malkoç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

Temel belediyecilik yatırımları ve hizmetlere ilişkin bilgi veren Büyükgöz, "Hacı Halil Mahallemiz, merkez mahallesi olmasından dolayı bir nevi ticaretin de merkezi. Gönül belediyeciliği anlayışımız çerçevesinde hayatı kolaylaştıracak hizmetleri siz değerli hemşerilerimize bir yandan sunarken, diğer taraftan da uzun zamandan beri çözülemeyen sorunları çözmek bizim asli hedefimiz.

Hacı Halil Mahallemiz özelinde sembolleşmiş birkaç noktadan bahsetmek isterim. Çoban Mustafa Paşa Cami'nin yanındaki arsa yıllardır kamulaştırılamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu sorunu ortadan kaldırarak tapusunu Gebze Belediyemize kazandırdık. Emeği geçen tüm taraflara ve maliklere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hemen yanı başımızdaki eski adliye binamızdaki yenileme çalışmaları yakın zamanda tamamlanarak gençlik merkezi olarak hizmete girmiş olacak. Mahalle sınırlarımız içinde bulunan eski öğretmen evinin olduğu bölgeye bir sosyal tesisi Gebze Belediyesi olarak kazandıracağız. Bu sosyal tesisin birer katlarında kent konseyi ofisi ve Güzide kafe ve restoran yer alacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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