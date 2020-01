Gebze'de 'Halk Buluşmaları' sorunları çözüyor

29.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:56

GEBZE Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , çarşamba günleri vatandaşlarla birebir görüşerek sorun ve sıkıntılarını öğreniyor. Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları'nın, vatandaşların sorunlarını öğrenmek için adeta laboratuvar olduğunu, sorunları buna göre çözüme kavuşturduklarını söyledi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşamba günleri düzenlenen 'Halk Buluşmaları'nda vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Büyükgöz, vatandaşlar arasında sadece bir masa olduğunu ve halkın toplum içinde söyleyemediği sıkıntıları burada rahatlıkla söylediğini belirtti. Büyükgöz, her çarşamba günü belediyede 'Halk Buluşmaları' yaptıklarını, ayrıca her mahallede rutin olarak 'Halk Meclisleri' toplantıları yaptıklarını söyleyerek, "Bu programda vatandaşla aramızda sadece bir masa var ve hiç kimsenin duymadığı ve hiç kimsenin fark etmediği bir konuşma yapıyoruz. Burada da vatandaşımız özelini, mahremini bizimle paylaşıyor. Çok değişik hayat hikayeleri dinliyoruz, çok değişik sorunları burada çözmeye çalışıyoruz. Temel olarak insanlarımız belki iş talebiyle geliyor ama onun ötesinde aile içi sorunları, aile içi meselelerinin çözümündeki tıkanıklığı, çaresizliği burada paylaşıyorlar. Toplum içerisinde söyleyemedikleri konuları biz burada onlarla konuşmuş oluyoruz" dedi.'BUNUN İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİK'Büyükgöz, vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Halk Buluşmaları programını bir ihtiyaç olarak hissettik ve başlattık. İnşallah görev süresince de bu programı devam ettireceğiz. Çünkü insanımızın gerçekten derdini paylaşmak istediği, içini açmak istediği konuları var ve bunları çözmek için de çare arıyor. Biz de bunları kanunlar çerçevesinde, imkanlar çerçevesinde burada not alıyoruz ve daha sonrasında bunların çözümünü vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Bu programlarda her hafta 100-120 civarında insanımız bizi ziyaret ediyor. Bugüne kadar 3 bin 500 vatandaşı dinlemiş olduk" diye konuştu.'HALK BULUŞMALARI BİZİM LABORATUVARIMIZ GİBİ'Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları' sayesinde halkın sorunlarını öğrenerek, çözümü konusunda çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu programların en büyük faydası biz Gebzemizde yaşayan insanlarımızın demokratik yapılarıyla beraber, sosyal sorunlarını, sosyal sıkıntılarını yakinen izlemiş oluyoruz. Örneğin; çocuğu uyuşturucu bağımlısı bir anne geldiği zaman yaşamış olduğu sorunları aktarıyor, dolayısıyla biz uyuşturucuyla mücadelede ne tür tedbirler almamız gerektiğini buradan ders çıkarıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz ailelere psikolojik ve sosyolojik destek veriyor. Diyetisyen hizmetlerimiz var. Özellikle hanım kardeşlerimiz fazla kilolarından dolayı aile içi huzursuzluk yaşadığını söylüyor. Biz de onlara diyetisyen hizmeti vererek sağlığına kavuşmalarında yardımcı oluyoruz. Bu da belediye hizmetinin ne anlama geldiğini bize test ettirmiş oluyor."

Kaynak: DHA