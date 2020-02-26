Gebze'de güzellik salonları denetlendi
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Gebze'de güzellik salonları denetlendi

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik salonlarında denetim gerçekleştirdi.

26.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:49
Gebze'de güzellik salonları denetlendi

Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik salonlarında denetim gerçekleştirdi.


Vatandaşların daha sağlıklı, kaliteli ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için gerçekleştirilen denetimlerde işyeri açma ve çalışma yönetmeliğine uygunluğu, kullanılan malzemelerin hijyeni, sterilizasyonu ve salonların genel temizliği, mesleki yeterlilik belgeleri, kullanılan ekipmanların CE belgelerinin olup olmadığı ile epilasyon, depilasyon gibi cihazların uygun kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığı kontrol edildi, eksiklikleri bulunan işletmeler uyarıldı.


Broşür dağıtılmaması konusunda uyarı yapıldı


İlçede bulanan güzellik salonlarının anketör sistemiyle broşür dağıtarak vatandaşı rahatsız etmemesi ve vatandaşı yanıltmamaları hususunda uyarı yapılarak tekrarı halinde haklarında yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi. Gebzelilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerin devam edeceği bildiren yetkililer, konuyla ilgili şikayet, görüş ve öneriler için 0262 642 58 00, 0262 641 78 08, ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletilmesi çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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