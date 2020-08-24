Gebze'de geçici güzergah uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Kavak Caddesi'nde geçici güzergah oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Kavak Caddesi'nde geçici güzergah oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Gebze İlçesi Kavak Caddesi'nde altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince toplu taşıma araçları ve özel araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, 25 Ağustos Salı günü itibariyle Gebze ilçesi Kavak Caddesi'nde altyapı çalışmasına başlıyor. Çalışma Kavak Caddesi'nin Eyüp Sultan Caddesi ve Bahar Caddesi arasında kalan kısmında yapılacak. Çalışma süresince vatandaşların ulaşımlarında sorun yaşamaması için trafik düzenlemesine gidildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan geçici güzergaha göre toplu taşıma araçları ve özel araçlar Kavak Caddesi, 1051/1 Sokak, Dr. İlhami Karagöz Caddesi ve Kavak Caddesi'ni kullanarak güzergahına devam edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA