Gebze'de fiyat denetimi - Haberler
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Gebze'de fiyat denetimi

Gebze'de fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatlarındaki farklılıkları kontrol etti.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatlarındaki farklılıkları kontrol etti.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok markette eş zamanda yaptığı denetimlerde reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklı olanları tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere tutanakla kayıt altına aldı. Vatandaşların raf fiyatı üzerinden ödeme yapmaları, kasada yüksek çıkan ürün farkını görevliden talep etmeleri, zorluk çıkarılması halinde tartışmaya girmemeleri, raf fiyatı ile kasa fişini fotoğraflayarak 0530 412 02 41 nolu telefona gerekli açıklamayı yapıp bildirmeleri konusunda bilgilendirmede bulunan yetkililer, ilçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ

Gebze'de fiyat denetimi

Gebze'de fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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