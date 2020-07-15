Gebze'de feci kaza: 2 ölü
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Gebze'de feci kaza: 2 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Gebze'de feci kaza: 2 ölü
15.07.2020 01:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Alınan bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü olay yerinden firar eden 06 PKY 54 plakalı tır ile, Özkan Çetin idaresindeki 41 VR 521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık svaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü Özkan Çetin ile yolcu Tufan Aydın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçirenlere müdahale etti. Kazada, ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı. Cenazeler hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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