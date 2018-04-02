Gebze'de Ev Yangını

Gebze'de Ev Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 1706 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda, Muhammet Varol'a ait çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meyada geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Olay anında evde bulunan ve dumandan etkilenen Varol'un eşi ve annesine, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

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