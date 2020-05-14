Gebze'de esnaftan sağlık çalışanlarına destek
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Gebze'de esnaftan sağlık çalışanlarına destek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fren servisi bulunan Ömer Emiroğlu, 30 Ağustos'a kadar sağlık çalışanlarının araçlarına yapılacak fren hizmetlerinden işçilik ücreti almayacağını söyledi.

Gebze'de esnaftan sağlık çalışanlarına destek
14.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fren servisi bulunan Ömer Emiroğlu, 30 Ağustos'a kadar sağlık çalışanlarının araçlarına yapılacak fren hizmetlerinden işçilik ücreti almayacağını söyledi.

Tatlıkuyu Mahallesinde fren servisi bulunan Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, servisindeki işlemlerde sağlık çalışanlarına malzemeyi maliyetine vereceğini kaydetti.

Yaklaşık 30 yıldır aynı mahallede esnaflık yaptığını ifade eden Emiroğlu, "Kampanyadan araçlarına üzerlerine ruhsatlı olan tüm sağlık çalışanları faydalanabilecek. Daha önce de benzer bir projeyi polisler, jandarmalar, öğretmenler ile gazi ve şehit aileleri için de yapmıştım. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin, 0262 643 28 28 ve 0262 644 28 28 numaralı telefonlardan randevu almaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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