Gebze'de eski bir caminin minaresi ekiplerce yıkıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesince hazırlanan Sarı Cami ve meydan projesi kapsamında, eski caminin minaresinin yıkımı için çevrede güvenlik önlemi alındı.

Her iki tarafına ipler bağlanan ve gövdesinin bir bölümü vinçlerle kesilen minarenin daha sonra yıkımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, minarenin yıkımını heyecanla izledi.

Yıkım işini Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile Fen İşleri Müdürü Levent Sarğın, Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın da takip etti.

Proje kapsamında, yeni cami ve meydan inşa edilecek.

Kaynak: AA