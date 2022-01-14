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Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır

Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Başkan Zinnur Büyükgöz, "Acil bir durumda Kriz Masası'nın 777 00 30 numaralı telefonunu arayarak 7/24 yardım talebinde bulunabilirsiniz" dedi.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Başkan Zinnur Büyükgöz, "Acil bir durumda Kriz Masası'nın 777 00 30 numaralı telefonunu arayarak 7/24 yardım talebinde bulunabilirsiniz" dedi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarıları dikkate alınarak oluşturulan karla mücadele ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükgöz, "Ekiplerimiz teyakkuz halinde nöbette. Bir kez daha hatırlatalım, kar keyfinin keyifsizliğe dönüşmemesi için araçlarımızda kar lastiği veya zincir kullanalım. Karşılaşılabilecek acil bir durumda da Gebze Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası'nın 777 00 30 numaralı telefonunu arayarak, 7/24 yardım talebinde bulunabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır

Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır

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