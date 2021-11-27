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Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Paşa Mahallesi 713 Sokak'ta kurye Furkan Ö. idaresindeki 39 TL 703 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Furkan Ö, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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