Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi güney yan yol mevkisinde Seval S. idaresindeki 34 DA 5346 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.