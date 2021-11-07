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Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi güney yan yol mevkisinde Seval S. idaresindeki 34 DA 5346 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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