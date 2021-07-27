Gebze'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Gebze'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Barış Mahallesi'nde D.Y. yönetimindeki 41 VK 678 plakalı cip, A.A'nın kullandığı 41 AER 364 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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