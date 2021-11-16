Gebze'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı - Haberler
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Gebze'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Umut A. yönetimindeki 40 BB 367 plakalı motosiklet, Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, Semih D'nin kullandığı 41 AIR 265 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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