Gebze'de bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Gebze'de bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

04.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:04
Gebze'de bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 908 Sokak'ta bulunan İsmail Belen'e ait tost satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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